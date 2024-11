Vota aunque está en la lista de expulsión

El regidor Leonardo Hernández continúa como militante del Partido Acción Nacional, por lo que el día de ayer acudió al Comité Local a emitir su voto dentro de la contienda que se dio a nivel nacional, a pesar de enfrentar un proceso para su expulsión.

El regidor monclovense se suma a la lista de panistas que fueron turnados a la Comisión de Honor y Justicia para su expulsión, luego de que en las pasadas elecciones manifestaron su apoyo a candidatos de otros partidos.

A pesar de que los dirigentes del PAN han manifestado que el regidor esta fuera del partido, continúa apareciendo en el listado de militantes.

Leonardo Hernández señaló que él sigue siendo panista y hasta el momento no ha recibido ninguna notificación expresa de que se encuentra en un proceso al interior del partido y de recibirla existen recursos legales en su defensa.

"Actualmente yo no he recibido una notificación expresa en la cual me hayan notificado que estoy en un proceso, ni manifiesto fue totalmente ciudadano en aquel entonces y de

acuerdo al artículo 385 de los estatutos, yo tengo la oportunidad de una defensa por la vía jurídica ante las instancias del partido".

Señaló que al menos de que él así lo desee y él mismo pida su salida del partido, no puede ser expulsado, por lo que sigue siendo panista y mantiene vigentes sus derechos al interior del partido.