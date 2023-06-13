Vuelca pareja en camioneta robada

FRONTERA, COAH. - Los tripulantes de una camioneta que cuenta con reporte de robo resultaron lesionados luego de volcar sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, debido que el conductor tomó una curva a excesiva velocidad.

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El accidente se registró pasada la medianoche cuando el conductor de una camioneta Ford Explorer, color blanco, circulaba sobre dicho Libramiento, pero al llegar justo frente a la empresa Joyson, perdió el control del volante.

Pablo Neftaly Rodríguez Mendoza, vecino de la colonia Guadalupe Borja, y su acompañante, María Elena Favela Martínez, quien dijo vivir en la colonia Veteranos, en Monclova, resultaron con diversos golpes luego que la camioneta dio una serie de vuelcos.

Los datos recabados por parte de las autoridades indicaron que posiblemente la pareja que viajaba en la camioneta doble cabina se desplazaba de poniente a oriente sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari y a causa de conducir a muy alta velocidad y tomar una curva con vado, acabó saliendo de la carretera.

Paramédicos y Bomberos arribaron al lugar de los hechos ya que los lesionados se encontraban tirados entre la maleza, lamentándose del dolor de los severos golpes, por lo que de inmediato los trasladaron al Hospital General Amparo Pape Benavides y posteriormente a la clínica 7 del Seguro Social, al darse cuenta que estaban asegurados.

Por otra parte, llegaron elementos de la Policía Civil de Coahuila y oficiales de Seguridad Pública para tomar conocimiento y asegurar la camioneta dañada, la cual cuenta con reporte de robo.