Vuelca regio en la 57

SABINAS, COAHUILA. - Un joven que procedía de San Antonio Texas volcó en la Carretera 57 en el tramo Allende -Nueva Rosita en el kilómetro 171, se trata de Luis Alfonso Guajardo quien tiene su domicilio en Monterrey Nuevo León, había viajado a esta ciudad de Texas y en el regreso sucedió el percance que le produjo lesiones.

El accidentado viajaba en un auto sedan Honda City color negro con placas de Nuevo León.

Hasta este lugar acudió la Guardia Nacional y una ambulancia de la Cruz Roja para trasladar al herido a un hospital.

El accidente ocurrió en la carretera 57 en la vía libre, al parecer se debió al exceso de velocidad a la que manejaba este joven por lo que perdió el control del vehículo.

El automóvil quedó completamente destrozado por lo que fue trasladado a un corralón en Sabinas.