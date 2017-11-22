Y para colmo faltan estacionamientos

La sobreventa de estacionamientos exclusivos en la zona Centro es un verdadero dolor de cabeza para automovilistas que buscan un espacio gratuito para estacionarse.

Según las autoridades, en la zona Centro son 80 negocios que pagan mensualmente una tarifa por tener el privilegio de un estacionamiento exclusivo en la vía pública, el cual debe estar debidamente señalizado.

La mayoría de los comercios en la zona Centro tienen letreros de estacionamiento exclusivo, un derecho que reciben al pagar un permiso de 300 pesos mensuales, inclusive hay quien lo paga anualmente.

En este contexto, se aclaró que no es válido el uso de sillas, botes, o piedras para apartar el estacionamiento y quienes lo hacen sin pagar su mensualidad cometen una falta.

Los conductores optan por pagar en los estacionamientos que existen en la zona Centro en donde les cobran 12 pesos por hora o fracción, existen por lo menos cuatro estacionamientos que en estas fechas están hasta el tope.

Otros deciden estacionarse a largas distancias aunque tengan qué caminar o que esto represente un riesgo para sus vehículos, hay espacios frente a viviendas que también colocan bloques, botes o cualquier cosa para evitar que se estacionen, inclusive hasta cobran sin tener un permiso.

Los permisos no se han incrementado por el momento, Enrique Luna Valdez, director de Transporte y Vialidad señaló que cuando se otorgan estos permisos se trabaja en coordinación con Protección Civil y con Ingresos, revisan que no se dañe a terceras personas al otorgar la exclusividad de estos espacios.

Si algún ciudadano se estaciona en estos estacionamientos exclusivos y no compra en el comercio, se le infracciona por parte del personal de Tránsito y Vialidad.

El funcionario señaló que no porque sean días de derrama económica aumenta las solicitudes de permiso, pero estarán al pendiente pues este es un beneficio por el que se debe pagar.