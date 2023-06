Ya están con Dios Doña Cuca y Don Lauro

Queremos entender que dios decidió llevárselos juntos, pero la pérdida de Cuca y Lauro será muy triste para todo el vecindario, eran vecinos muy buenos, atentos, serviciales pero sobre todo excelentes padres y abuelos, nunca pensamos que cuando les dijimos adiós sería para siempre, es un dolor muy grande el que nos dejan en el corazón.

Vecinos de la calle 18 de la colonia Emiliano Zapata lamentaron la pérdida del matrimonio conformado por Doña María del Refugio Martínez y don Lauro Valdés, quienes serán recordados por su inagotable amor, el respeto con el que llevaban su matrimonio, pero sobre todo la unidad y complicidad que había entre ellos, pues siempre estaban juntos y así se fueron al lado de dios.

Son cosas que uno no alcanza a comprender, ayer los vi que se fueron juntos y repentinamente una de sus hijas vino y me dijo que Cuca había fallecido, es de no creerse, dijo la señora María Fidencio Almanza, vecina del matrimonio y amiga de más de 40 años de la familia quien no pudo contener el llanto al enterarse que Don Lauro también había perdido la vida.

El destino siempre te marca hasta donde llegas, pero en este caso es tan extraño, ellos estaban muy felices porque uno de sus hijos los vino a visitar desde Estados Unidos después de mucho tiempo, Cuca me dijo lo feliz que estaba de tener a su familia unida, hace poco llegaron ella y su esposo de Tampico donde estaban con una hija, pero como buenos priistas habían venido a votar, sin saber lo que sucedería, es muy triste la situación que vive su familia y nosotros como vecinos que los queremos mucho y los vamos a apoyar.

Los vecinos mencionaron que el matrimonio formado por el señor Lauro y la señora Refugio tenían más de 46 años de casados, tiempo en el que siempre mantuvieron una hermosa relación con sus hijos y nietos, siempre juntos y tomados de la mano se acompañaban, platicaban, convivían, salían de paseo con los suyos, dios se los llevó así porque sabía que no podrían vivir uno sin el otro.

Otra vecina quien se encontraban muy afectada por la situación, mencionó que no podía creer lo sucedido, pues apenas hace poco tiempo, la familia de don Lauro la ayudó a mitigar un incendio en su casa, siendo sus hijos y ellos mismos quienes en todo momento la acompañaron y le brindaron un gran apoyo ante la lamentable situación.

Yo estoy muy afectada, no concibo que personas tan buenas sean llamadas por Dios, su saludo por la tarde, las pláticas y las vivencias de toda una vida se quedan en nuestro corazones, ellos se fueron pero dejaron una gran huella en quienes tuvimos la oportunidad de conocerlos.

SE DESPIDEN DEL APRECIABLE MATRIMONIO TAMBIÉN POR REDES SOCIALES.

Una gran cantidad de familiares y amigos externaron el dolor que sienten por la pérdida de don Lauro y doña Cuca como amorosamente les llamaban y fue por medio de las redes sociales que les dieron el último adiós.

"Aquí estamos sin creer aun lo sucedido, los vamos a extrañar mucho, saben que se llevan una parte de nosotros y pediremos a dios nuestro señor que les de consuelo a sus hijos y a nosotros la fuerza para salir adelante, vayan en paz, sigan juntos, aquí nosotros los vamos a extrañar mucho".