"Ya no sé dónde buscarlo"

"Me estoy volviendo loca porque no sé qué hacer ni dónde buscarlo", señaló Claudia Flores madre de Cristopher Anguiano Flores, el joven transgénero desaparecido desde hace más de una semana, se encuentra desesperada por no tener noticias sobre su paradero, señaló que confía en las autoridades.

Han pasado 9 días desde la última vez que supieron de "Cris" y hasta ahorita no hay información sobre su paradero, lo único que reciben son llamadas de extorsión diciéndole que tienen a Cris, que está en una casa de seguridad y pidiéndole hasta 30 mil pesos.

"La Fiscalía me está dando el apoyo, me han recibido bien, me han explicado, he tenido buen trato y espero y confío en ellos, también me pidieron que no contestara llamadas de esos números porque iban a seguir intentando extorsionar", comentó.

Comentó que su hijo no tenía problemas, no le gustan los problemas, es una persona noble, manejable que siempre valora mucho las amistades, salía como todos los jóvenes, pero ella nunca supo que anduviera con malas compañías o que anduviera robando o que lo hubieran detenido.

Su madre constantemente le marca a su teléfono celular pero está apagado, lo que la preocupa todavía más, señaló que el 05 de abril cumplió años, se comunicó con su madre para decirle que quería ir a su casa, le compraron un pastel pero nunca llegó, después llegó el 10 de mayo y no le habló ni le mandó mensajes, el 15 de mayo le avisaron que tenía 5 días desaparecido y no lo encontraban.

"Ya pienso que le pudo haber pasado otra cosa, me estoy volviendo loca porque no sé qué hacer, donde buscar, a quién preguntarle, solo queda esperar a que la fiscalía nos resuelva, yo confió en las autoridades", comentó.

Pidió a la gente que sí alguien sabe dónde está, sí lo han visto lo den a conocer, aunque sea una llamada anónima, sí él estuviera leyendo le pediría que regrese, que siempre lo apoyarán, que no tiene por qué estarse escondiendo.

Además comentó que ella nunca ha acusado a Danny Segura ni lo ha tachado de sospechoso, dijo que es buena persona, lo conoce y sabe que le puede lo que está pasando, pero solo pidió que la entienda que la busque, sí sabe algo que le diga, pues ella irá a buscar a su hijo.