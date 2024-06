Ya tenía dueño el predio del panteón

El terreno que disputa la señora Juana Ofelia Espinoza Rivera en el Panteón ya tenía dueño para cuando ella "lo compró" en el 2014, hay escrituras a nombre de Blanca Puente Romo que datan desde Noviembre de 1999, aclaró el Director de Panteones, José González Ortiz.

Destacó que cuando falleció Blanca Puente la Señora Espinoza llegó a reclamar que ese era su predio, pero se le comprobó con escrituras registradas en el Panteón Guadalupe que la dueña original de ese predio ubicado a la entrada del camposanto era precisamente la persona que estaban sepultando.

"Blanca Puente adquirió el terreno en Noviembre de 1999, y esta persona presenta escrituras de Mayo del 2014, eso quiere decir que ella compró un terreno que tenía dueño", comentó.

José González destacó que hace unos días, la familia Puente colocó pasto alrededor de la lápida e hizo una zanja en el lugar para el riego, por ello la señora Espinoza pretende construir ahí.

"Esa señora es propietaria del terreno de atrás donde se ubica Blanca Puente, ya investigué con Aguayo quien era el Director de Panteones en la administración de Gerardo García y la mujer a fuerza quería comprar el terreno de enfrente donde descansan los restos de sus familiares", explicó.

Dijo que según Aguayo no encontró papelería de que ese predio tuviera dueños, "pero yo ahora que reviso los archivos y la computadora sí tiene dueño ese predio, es de los Puente y su escritura es mucho más antigua que la de la señora que dice ser la dueña".

Fue el pasado martes, cuando la señora Espinoza pretendía construir en el predio donde descansan los restos de Blanca Puente, "le dije que no estaba ahí en el panteón porque andaba en un trámite y me exigía que estuviera ahí al momento, como le dije que no podía se portó grosera, le colgué la llamada y me dijeron el personal de oficina que había amenazado con ir a la prensa, yo no tengo problema en demostrar que ese predio no es de ella.