Contactanos
Coahuila

Ya vive aquí; olvidó el sueño americano

Hugo Javier, migrante salvadoreño hizo su hogar atrás de la Presidencia Municipal, donde tiene sus cobijas y sus cartones.

Por Azucena Tenorio - 23 diciembre, 2022 - 11:13 p.m.
Los que también lo quieren intentar les digo que se calmen porque está crítica la situación”, comentó Hugo Javier Mejía.
Los que también lo quieren intentar les digo que se calmen porque está crítica la situación”, comentó Hugo Javier Mejía.

“El sueño americano es muy peligroso”, señaló el migrante Hugo Javier Mejía Ostorga, quien dejó de lado el buscar ingresar a Estados Unidos y ya vive en Monclova, a pesar del frío, defiende “su lugar” en la Zona Centro de la ciudad.

Hugo Javier Mejía Ostorga tiene 44 años y es originario de El Salvador, llegó a México hace tres años y como la mayoría de los migrantes, estaba en búsqueda del “sueño americano”, a base de mucho esfuerzo y con la bendición de su familia y de Dios, pudo llegar a San Antonio, Texas, sin embargo fue deportado por las autoridades de Migración en Estados Unidos.

Volvió a intentar cruzar por Piedras Negras pero la situación es difícil debido a la gran seguridad que mantiene el gobierno de Joe Biden y tampoco hay donde esconderse por otras brechas. Es por eso que hace un año lo intentó por última vez y desde esconderse radica en Monclova.

Hugo Javier hizo su hogar atrás de la Presidencia Municipal, donde tiene sus cobijas y sus cartones, con las gélidas temperaturas de menos 3 grados centígrados con sensación de menos 5 grados, las autoridades intentaron llevarlo a un albergue de Protección Civil, sin embargo, se negó a retirarse del lugar, por temor a que otras personas les roben sus pocas pertenencias y su espacio.

“Está más tranquilo aquí en Monclova, a mis hermanos de El Salvador o de otros países de América Latina que quieran buscar el sueño americano, les digo que se calmen porque está crítica la situación y sobre todo, está haciendo mucho frío y se pueden quedar en el desierto”.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados