Ya vive aquí; olvidó el sueño americano

“El sueño americano es muy peligroso”, señaló el migrante Hugo Javier Mejía Ostorga, quien dejó de lado el buscar ingresar a Estados Unidos y ya vive en Monclova, a pesar del frío, defiende “su lugar” en la Zona Centro de la ciudad.

Hugo Javier Mejía Ostorga tiene 44 años y es originario de El Salvador, llegó a México hace tres años y como la mayoría de los migrantes, estaba en búsqueda del “sueño americano”, a base de mucho esfuerzo y con la bendición de su familia y de Dios, pudo llegar a San Antonio, Texas, sin embargo fue deportado por las autoridades de Migración en Estados Unidos.

Volvió a intentar cruzar por Piedras Negras pero la situación es difícil debido a la gran seguridad que mantiene el gobierno de Joe Biden y tampoco hay donde esconderse por otras brechas. Es por eso que hace un año lo intentó por última vez y desde esconderse radica en Monclova.

Hugo Javier hizo su hogar atrás de la Presidencia Municipal, donde tiene sus cobijas y sus cartones, con las gélidas temperaturas de menos 3 grados centígrados con sensación de menos 5 grados, las autoridades intentaron llevarlo a un albergue de Protección Civil, sin embargo, se negó a retirarse del lugar, por temor a que otras personas les roben sus pocas pertenencias y su espacio.

“Está más tranquilo aquí en Monclova, a mis hermanos de El Salvador o de otros países de América Latina que quieran buscar el sueño americano, les digo que se calmen porque está crítica la situación y sobre todo, está haciendo mucho frío y se pueden quedar en el desierto”.