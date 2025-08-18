"Yo nunca le daré el perdón": madre de Néstor Zamora exige justicia tras su muerte

"Yo nunca le daré el perdón a ese hombre, nunca, porque no mató a un animal, mató a una persona. Por eso no le voy a dar el perdón", declaró entre lágrimas la madre de Néstor Alejandro Zamora Ledezma, quien falleció tras ser agredido presuntamente por el luchador profesional Diego Sánchez Coronado, conocido como Baby Rap.

Este lunes, familiares y amigos se reunieron en la capilla de velación San Gabriel, en la colonia Hipódromo de Monclova, para despedir a Néstor, de 26 años. La emoción y la indignación se mezclaban en cada gesto y en cada palabra de quienes lo conocieron y lo amaron.

La madre relató que, después de la agresión que le arrebató la vida a su hijo, la esposa del presunto responsable aseguró que se harían cargo de los gastos del funeral. Sin embargo, a última hora condicionaron el pago a que la familia otorgara el perdón al agresor.

"Yo estoy molesta, ¿para qué nos engaña? Ahorita andamos juntando para pagar esto, porque vinieron a decirnos: ´si quieres que paguemos, tienes que darle el perdón´. Yo no lo voy a perdonar", señaló entre sollozos, con la voz entrecortada por la emoción.

La madre recordó además que Néstor era quien la mantenía, pues sus ingresos apenas alcanzaban para vivir. "Anoche vinieron y dijeron que no iban a pagar nada. Ahorita anda la familia buscando cómo cubrir este paquete. Ella se burla de mi dolor. Mi hijo me sostenía, y me lo arrebataron de la forma más cruel", lamentó.

Familiares y amigos coincidieron en que la violencia con la que Néstor fue atacado no puede quedar impune. La exigencia de justicia se hizo presente en cada palabra y gesto de la velación: no solo piden que se castigue al agresor, sino que se haga un llamado de atención sobre la impunidad en casos de violencia extrema.

"Queremos justicia, que pague por lo que hizo y que nunca vuelva a lastimar a nadie más", expresó un familiar cercano.

Después de la velación, el cuerpo de Néstor Alejandro Zamora Ledezma fue trasladado al panteón de la colonia Estancias de Monclova, donde recibió sepultura, mientras familiares y amigos continuaban exigiendo justicia