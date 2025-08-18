Responden por tajo en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH. — Tras la denuncia de vecinos de la Villa de las Esperanzas, el Gobierno municipal de Múzquiz inició trabajos de relleno en un tajo de carbón abandonado que generaba afectaciones a viviendas y representaba un riesgo sanitario.

El hoyanco, ubicado en las orillas de la comunidad, fue dejado sin cubrir tras actividades de extracción minera, lo que provocó preocupación entre los habitantes.

En respuesta, la administración encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez envió maquinaria y material para atender la zona, con el objetivo de eliminar el riesgo y mejorar las condiciones del entorno.

Autoridades locales señalaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo por mantener comunicación directa con la población y resolver problemáticas de forma inmediata.