Seguirá Normal en su antiguo edificio

La directora de la Escuela Normal Gabriela Cruz Liñán, confirmó que el regreso a clases para los estudiantes será el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, precisó que el cambio a las nuevas instalaciones, ubicadas en el edificio del Club de Leones en la zona centro, se llevará a cabo hasta un mes después del inicio del ciclo escolar.

Cruz Liñán explicó que la reubicación representa una mejora significativa para la escuela, pues actualmente el plantel en la colonia primero de mayo enfrenta problemas de seguridad por actos de vandalismo y deterioro en su infraestructura. "En la ubicación actual, la verdad sí hay mucho vandalismo y eso perjudica a los alumnos. Además, cuando se registran lluvias torrenciales, el agua puede subir hasta medio metro en las aulas, como ocurrió la última vez. Estamos a expensas de la naturaleza y no sabemos cuándo volverán las lluvias fuertes", ad-virtió.

El nuevo inmueble en la zona centro ofrecerá un entorno más seguro y accesible, lo que per-mitirá que los estudiantes desarrollen sus actividades académicas sin las interrupciones que han enfrentado en el pasado. La directora destacó que, para este inicio de ciclo escolar, se tiene una matrícula aproximada de 450 estudiantes y 160 alumnos de primer semestre, distri-buidos en las tres especialidades que ofrece la institución: Educación Preescolar, Educación Primaria e Inglés.

Cruz Liñán señaló que el cambio de sede implicará una etapa de adaptación tanto para alum-nos como para docentes, pero confía en que la comunidad escolar recibirá con entusiasmo las nuevas instalaciones, que permitirán elevar la calidad educativa y ofrecer un espacio digno para la formación de futuros maestros.