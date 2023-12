Yosmi fue amenazada antes de desaparecer; Afirman familiares

Yosmi recibió amenazas de muerte días antes de su desaparición, informaron familiares, quiénes aún tiene esperanza de volver a verla aunque todos indican que el cuerpo encontrado fue el de ella.

Christopher Alexander cazares Olivera, externo que las autoridades le informaron que no podían asegurar que el cuerpo pertenece a Yosmi, el cual encontraron sobre el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto en una caja y envuelto, apenas se realizarán los exámenes médico legistas y se tendrán en dos horas más.

"Estoy con la esperanza de que no sea ella, van varios que me dicen que si es, pero espero que no", dijo Christopher con la voz entrecortada. Recordo que la hija de Yosmi lloro cuando la familia salió a repartir volantes, pues la extraña mucho y hasta el momento la han calmado diciendo que Yosmi está ausente comprándole regalos.

Externó que nunca supo si su hermana tenía una pareja pero si recibía mensajes de amenaza. "Ya se dónde vives, te vamos a desaparecer", son los mensajes que recibía en su celular.