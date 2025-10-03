Incumplimiento de mandato judicial por PRONNIF genera controversia en Colegio México Americano

Abogados denunciaron a la titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia por desacatar la orden de un juez familiar en un conflicto de patria potestad de dos menores, esto luego de que se registrara un zafarrancho en el Colegio México Americano entre los padres de las niñas.

El abogado Américo Segura señaló que existe un proceso judicial desde 2020 en el que el Juzgado Segundo de lo Familiar otorgó la custodia provisional a la madre, sin embargo, la PRONNIF decidió abrir un procedimiento administrativo e ignorando el mandato judicial, tras el conflicto.

"Lo que busca PRONNIF es no acatar los mandamientos judiciales emitidos por jueces competentes. En este caso, un juez ya otorgó la guarda y custodia a nuestra representada, pero la dependencia pretende evaluar de nuevo el interés superior del menor, como si no existiera esa resolución", reclamó.

El conflicto se presentó cuando la madre acudió a recoger a sus hijas de 9 y 12 años, pero fue confrontada por el padre, quien impidió que se las llevara, terminando con una fuerte discusión en el plantel educativo, por lo que tuvo que intervenir la Policía Escolar ante el conflicto.

De acuerdo con la defensa, en lugar de reconocer la resolución judicial, la Procuraduría procedió a entrevistar a las menores y anunció que emitirá una resolución sobre con quién deberán permanecer.

"No entendemos por qué PRONNIF toma una postura paralela cuando el interés superior del menor ya fue revisado por un juez. Lo correcto es que comparezca al proceso judicial, no que genere resoluciones que entran en contradicción con una autoridad jurisdiccional", subrayó Segura.

Los abogados de la madre anticiparon que formalizarán una denuncia contra la titular de PRONNIF por incumplir el mandato de un juez y mantener en incertidumbre la situación de las niñas.