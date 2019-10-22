Al alza incendios por cortos circuitos

Los incendios registrados en domicilios en los últimos días en su mayoría han sido por cortos circuitos, el saldo tres personas lesionadas dos de ellas menores de edad y daños materiales de consideración.

Gabriel Galindo sub comandante de Bomberos, informó que se han atendido varios reportes de incendios en casa habitación.

Indicó que los dos más recientes son los suscitados en las colonias Infonavit y Harold Pape, donde tres personas entre ellas dos niños resultaron lesionados por quemaduras.

Señaló que los daños materiales fueron de consideración, por lo que fue necesario utilizar varias máquinas para combatir los siniestros.

Comentó que en estos dos siniestros las causas fueron descuidos, ya que en la vivienda de la colonia Infonavit los pequeños le prendieron fuego, mientras que en el sector Harold Pape la causa fue por un descuido con una veladora.

Refirió que se atendieron dos reportes más en donde afortunadamente se trató de conatos de incendio.

Argumentó que en la mayoría de los casos las causas por las cuales se suscitan los incendios son por cortos circuitos debido a instalaciones eléctricas en malas condiciones.

Manifestó que se recomienda a la población en general tener mucho cuidado y revisar de forma periódica el cableado de sus domicilios, así como contactos y apagadores.

Mencionó que el departamento de Bomberos se mantiene al pendiente las 24 horas para atender reportes recibidos al sistema de emergencias 911 o directamente a la base.