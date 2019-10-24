Andaba en moto robada

Juan Miguel “N” fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal al ser detectado a bordo de una motocicleta reportada como robada en el sector Bravo.

Luis Humberto García comisario de la corporación, informó que se logró el arresto de un sujeto, el cual tripulaba una motocicleta y se mostraba en actitud sospechosa.

Indicó que el individuo fue observado sobre la calle Nezahualcóyotl, por lo que se le marcó el alto para practicarle una revisión.

Señaló que el sujeto se mostraba muy nervioso y caía en varias contradicciones al estar siendo cuestionado por los uniformados.

Comentó que se procedió a revisar el número de serie y demás datos de la motocicleta, por lo que fueron proporcionados al C4 Piedras Negras.

Refirió que la motocicleta verde con negro sin marca visible estaba reportada como robada, por lo que se procedió a realizar la detención de la persona.

Argumentó que se le leyeron sus derechos, siendo trasladado a la cárcel preventiva para elaborar el informe policial homologado.

Manifestó que se realizó la consignación respectiva ante el Ministerio Público, por lo que ya se integra una carpeta de investigación a fin de recabar medios de prueba.

Mencionó que será en un periodo de 48 horas cuando se resuelva la situación legal del presunto responsable, así mismo se espera la comparecencia del propietario de la motocicleta la cual quedó asegurada por parte de elementos de la Policía Preventiva Municipal.

Tripulaba una motocicleta la cual estaba reportada como robada, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.