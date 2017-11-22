Aseguran es más atractivo tipo de cambio en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.- Las casas de cambio de cada frontera manejan una cotización de acuerdo al mercado local, por lo que consideran que siempre será más atractivo adquirir la divisa estadounidense en establecimientos locales.

Javier Berain Tamez, casacambista local, dijo que no está enterado de que en Eagle Pass se maneje una cotización más barata que en Piedras Negras, pero en general, es mejor que se adquieran en el “lado mexicano”.

De manera ordinaria, sostuvo, “los tipos de cambio de cadena en Estados Unidos, están en desventaja para el comprador fronterizo”.

Así como cada frontera maneja sus cotizaciones, también cada casa de cambio maneja variantes, que obedecen a las necesidades de cada negocio.

“Habrá algunos que tienen pocos dólares y suben el tipo de compra, o sobrada la caja en peso mexicano y deben bajar el precio al que venden el dólar en el afán de ajustar sus cajas”.

Advirtió que puede variar de un negocio a otro, incluso varias veces durante el día dependiendo del efectivo que manejen, lo recomendable es buscar el tipo de cambio que mejor se ajuste al consumidor.

Aseveró que en esta frontera, el tipo de cambio está por debajo del que manejan los centros bancarios, por lo que las personas prefieren adquirirlo en estos establecimientos, incluso que en la unión americana.