Aumentarán 7.5% tarifa de agua en Piedras Negras

Debido a la caótica situación económica que enfrenta SIMAS, el Ayuntamiento de Piedras Negras solicitó un 7.5% de incremento a las tarifas de agua y drenaje para el sector comercial e industrial para el ejercicio fiscal 2020.

La propuesta causó el reclamo de la regidora panista Elva Alicia Muñoz Rojo, quien reprochó que SIMAS PN despilfarre mensualmente 717 mil pesos en convenios de publicidad.

“Los ciudadanos no tienen por qué pagar la mala administración de SIMAS. En todo caso se tienen que revisar los estados financieros para ver donde están fallando o resolverlo con ahorros y no con incrementos a los usuarios”, sostuvo la edil.

En su intervención –que luego amplió en entrevista- reveló que el Sistema proyecta cobrar un servicio de 15 metros cúbicos, aunque el consumo sea de 6 u 8 metros, sin tomar en cuenta los medidores.

“Pero si te pasas de esa cantidad, allí sí se van a ir al medidor y te lo van a cobrar”, refirió.

Recalcó que cualquier empresa con tantos recursos gastados en publicidad, tendrá problemas financieros y querrá trasladarlos al usuario.

Como ejemplo, mostró una copia de la facturación que SIMAS paga mensualmente a diversos medios de comunicación.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos, indicó que previamente ya fue autorizado y validado por el Consejo Municipal del Simas, la cual es una tarifa de un siete por ciento para el sector industrial y comercial, debido a que se encontraba muy por debajo de los costos que se tienen en otros lugares.

Cabe señalar que en dicha sesión de Cabildo se aprobaron otros puntos, como el informe presentado por el tesorero municipal, Sebastián Guerra Ávila, sobre el avance de gestión financiera del tercer trimestre de 2019, mismo que contiene los estados financieros correspondientes para su validación y aprobación.

Asimismo, el cuerpo Colegiado autorizó por unanimidad, la presentación remitida por el Oficial Mayor del Congreso del Estado, de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo sexto y se recorren los demás a las siguientes posiciones del artículo 17, fracción III, 173 quinto párrafo, 199 y 33 de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza.

Añadió que también se aprobó la solicitud del presbítero Arturo Valadez Pizarro, representante legal del Obispado de Piedras Negras, para la enajenación a título de donación gratuita y posteriormente su debida escrituración, de los bienes inmuebles ubicados en: calle Aquiles Serdán número 301 en la colonia 24 de Agosto; calle Ámbar número 501 en la colonia Los Espejos y en calle Sierra de Parras número 860 del Fraccionamiento Ampliación Los Montes III; de la localidad.

Finalmente dijo que el Cabildo autorizó por unanimidad la solicitud de María del Carmen Ruiz Esparza Contreras, subsecretaria de planeación educativa, para la ratificación de la enajenación a título de donación gratuita de tres predios ubicados en: calle Lerma en la colonia Real del Norte, con una superficie total de 6,200 m2, en los cuales se ubica la escuela secundaria número 5 “Dr. Rogelio Montemayor Seguy” en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza.