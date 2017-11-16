Bancos no abrirán el próximo lunes

Debido a que el próximo lunes por conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana, las instituciones bancarias suspenderán sus actividades, por lo que la ciudadanía deberá tomar sus precauciones.

Los clientes podrán hacer operaciones sólo vía internet, y tienen a su disposición la red de cajeros automáticos, así como los servicios de banca por teléfono.

Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, abrirán al público este día en los horarios tradicionales, pese a ser un día festivo.

También se suspenden clases

Tal como lo marca el calendario escolar vigente 2017-2018, se suspenden las clases en los diferentes planteles educativos por la conmemoración de la Revolución Mexicana

La coordinadora de Servicios Educativos en la Región Norte, Bertha Casas Casas, dijo que estudiantes de nivel federal, estatal y particular de nivel básico, serán los que tomarán el día de asueto.