Bloquea tren la Nezahualcóyotl

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Decepcionados, molestos hasta algunos hartos de la situación que durante años se ha estado presentando en el sector de la colonia Bravo es el bloqueo de la calle Nezahualcóyotl por el tren.

Refieren vecinos que asesores legales de la ciudad, así como de la ley de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en el año 2019 acudieron al sector a realizar un estudio y posterior análisis de la situación que aqueja durante años a estas colonias, hasta ahora siguen las cosas igual.

Debido al incremento de operaciones en los cruces de importación y exportación en esta frontera la entrada a la colonia Bravo por la calle Nezahualcóyotl es inaccesible.

El aumento de habitantes en la zona al igual que la carga vehicular causan congestionamiento en el paso a desnivel conocido como "El Apenitas", por lo que se requiere una solución inmediata.

"Se pasan la bolita, no se sabe a quién decirle, unos dicen que es la aduana porque se tardan en los procesos y otros que es porque el tren esta largo, nadie nos escucha y menos nos dicen que van a hacer", refiere Rosario Negrete vecina del sector quien ha ido a diferentes oficinas a pedir una solución.

"El otro acceso a este sector es por la colonia Morelos, rodea uno mucho está bien lejos y luego sales al mero Centro donde hay mucho tráfico por las calles cerradas, es un verdadero problema y a nadie le importa", refiere el señor Ignacio quien vive a mediación de la calle Nezahualcóyotl.