Caen dos polleros con 33 migrantes

EAGLE PASS, TEXAS.- Caen dos “polleros” más con 33 migrantes en dos hechos por separado, 26 en una Casa de Seguridad y 7 más al sur de Bracketville, escondidos entre la maleza.

La captura fue hecha por Agentes del “US Customs and Border Protection”, adscritos al Sector Sur de Texas, con sede en Del Río.

De acuerdo a estadísticas de la Dependencia, tan solo en 2018 se han asegurado a 105 indocumentados, centroamericanos y mexicanos, y arrestado a tres polleros, incluso un nigropetense de 18 años de edad.

La mayoría han sido capturados en Casas de Seguridad en Eagle Pass, y los traficantes humanos enviados a la Cárcel Federal en Del Río, donde serán enjuiciados y sentenciados con penas de hasta 10 años.

Uno de los “polleros” fue arrestado con 26 inmigrantes el 9 de julio; y otro más al sur de Bracketville conduciendo a 7 personas más.

En febrero de este año se aseguró una Casa de Seguridad en pleno centro de Eagle Pass y se detuvieron a 11 migrantes.

En mayo cayeron siete más en una casa ubicada en la intersección de La Jolla Street y North Point Drive.

En junio se capturaron a 32 indocumentados en una Casa de Seguridad en el Condado de Maverick, 13 mexicanos y el resto de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, además de un supuesto “pollero”.

En julio de este año, una persona originaria de Piedras Negras, fue capturada con 15 migrantes en una Casa de Seguridad en la calle North sobre la cuadra 1300.