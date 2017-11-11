Comerciantes se preparan para el buen fin

El comerciante local, Julián Rodríguez Cavazos, dio a conocer que ya se preparan para ofrecerle a la ciudadanía descuentos en diferentes productos con la llegada del Buen Fin.

Dijo que el Buen Fin empieza la tercera semana del mes de Noviembre, donde todo mundo se prepara a nivel nacional y aquí no será la excepción.

Comentó que hay una guerra comercial sana donde todo mundo gana, y donde se está al pendiente del apoyo a la ciudadanía, pero sobretodo que gane el consumidor.

Agregó que es importante que las empresas adelanten sus aguinaldos a los trabajadores para que aprovechen las ofertas y los consumidores puedan comprar lo que necesitan a un precio más económico.