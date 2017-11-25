Concluyen simulacros de Protección Civil

Las empresas e instituciones de Piedras Negras cumplieron con el programa del atlas de riesgo en cuanto a la realización de simulacros de evacuación y de siniestros en sus instalaciones, así lo señaló el comandante de Bomberos y Protección Civil, Francisco Conteras Obregón.

Dijo que casi al cierre de esta administración, existen aún algunas empresas y escuelas que tienen contemplado llevar algunos simulacros y pláticas que se tienen programadas para impartir.

Comentó que en el mes de diciembre no hay días festivos, vacaciones, ni permisos para nadie; prácticamente para los elementos de Protección Civil y Bomberos, apenas inicia el trabajo fuerte de esta temporada.

Agregó que en la guía del Centro Nacional de Prevención y Desastres (Cenapred), un tiempo óptimo de evacuación es de 3 a 4 minutos, considerando que si es un incendio se puede salir de control, pero es un tiempo razonable, donde la evacuación debe ser en orden para no provocar ningún riesgo.