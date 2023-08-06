Construyen 800 nuevas viviendas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. -Ya se prepara la construcción de dos nuevos fraccionamientos, pues se encuentra en crecimiento la densidad habitacional en la localidad, por lo que fraccionadores presentaron un proyecto de 800 viviendas.

Los fraccionamientos "Los Bosques" constará de 600 casas y "Villa la Retama" estará conformado por 800 viviendas ambos ubicados por el bulevar las Tinajas, se encuentran en la primera etapa de desarrollo.

En la frontera se mantienen en constante aumento las áreas de desarrollo con la llegada de la Industria en esta localidad, y son precisamente las viviendas las que más demanda tienen.