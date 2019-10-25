Detectan a migrantes con identificaciones falsas

El coordinador con autoridades americanas, Héctor Gerardo Menchaca González, manifestó que en días pasados se detectó a 3 migrantes hondureños y uno mexicano de los más de 300 que se encuentran solicitando asilo político en Estados Unidos, con identificaciones falsas por lo que fueron retornados a su lugar de origen.

Mencionó que los migrantes que llegan a solicitar asilo político, lo han hecho de forma ordenada, ya que saben que es un proceso que no es fácil y rápido, sin embargo, cuatro de ellos se detectaron con identificaciones falsas.

Señaló que estas personas se encontraban en el Paseo del Río con documentos falsos, los cuales, al ser detectados, fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración (INM) quien los retornó a su lugar de origen.

Sin embargo, el migrante procedente de la ciudad de México que contaba con credencial de elector falsa, se presentó ante la Policía Federal, quienes determinarán la situación de esta persona.

Finalmente, Menchaca González dijo que son 300 personas las que se encuentran en espera de asilo político o humanitario, sin embargo, hay personas que aún no están registradas, ya que están a la espera de que esta lista se pueda abrir.