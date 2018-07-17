Detienen a jovencita con enervantes en EP

EAGLE PASS, TEXAS.- Eaglepaseña de 18 años de edad fue detenida con heroína negra y metanfetaminas valuada en 126 mil dólares.

La detención fue hecha por Agentes de la Patrulla Fronteriza en el puesto de control de inmigración “Highway 57”.

De acuerdo a información de Félix Chávez, jefe del Sector Del Río, oficiales de Eagle Pass detectaron una Kia plateada modelo 2008 y su conductora manejando de forma sospechosa.

Al revisar la unidad encontraron 10 bolsas de plástico que contenían 11.56 libras de metanfetaminas, así como dos recipientes de plástico duro con 5.12 libras de heroína de alquitrán negro, con valor combinado en el mercado negro de 126 mil dólares.

Chávez agregó que la mujer y los narcóticos fueron entregados a la DEA, para mayor investigación y llevar el proceso ante la Corte de Distrito Oeste.

Según estadísticas de las autoridades, la metanfetamina es una de las drogas que más han asegurado en Puentes Internacionales con Piedras Negras.

La heroína negra no es muy conocida en la frontera, lo que hace pensar que la llevaba al interior de Texas.