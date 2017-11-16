Dólar podría llegar a los 19 pesos

Casacambistas de Eagle Pass, están ofreciendo más pesos por cada dólar, mientras en Piedras Negras anticipa que podría llegar a los 19 pesos este fin de semana.

En la ciudad texana se está canjeando cada dólar a 18.80 pesos por 18.30 en esta frontera.

Casacambistas del condado, están ofreciendo todos los días más pesos por cada dólar, en un intento por lograr que billetes verdes se queden en Texas.

“Desde hace meses estoy cambiando mis dólares en Eagle Pass, porque me resulta más cómodo cruzar el Puente con pesos”, afirmó Héctor Esparza, un residente que cruza a Piedras Negras dos o tres veces a la semana.

La casa de cambio ubicada sobre la calle Main, ofreció al público 18.80 pesos por cada dólar, ayer miércoles.

Por su parte quienes se dedican a la comercialización de la moneda americana en Piedras Negras, anticipan una alza en la paridad peso-dólar.

Los motivos, el “Thanks Giving” que se celebra en los Estados Unidos el próximo jueves, y ese viernes el llamado “Black Friday”, en el que se ofrecen descuentos de hasta un 50% en miles de artículos y mercancías.

Además anticipan que podría llegar a los 19 pesos o incluso superarlo.