Ebrio patea a su esposa

Jaqueline “N” de 29 años resultó lesionada al ser agredida a golpes y patadas por su esposo Arturo “N” de 30 años, los hechos se suscitaron en la colonia San Joaquín, el presunto responsable se dio a la fuga no siendo posible su detención.

La noche del sábado se reportó al sistema de emergencias 911 una violencia familiar, por lo que la persona afectada pedía ayuda, debido a que su pareja estaba muy agresiva.

De inmediato elementos de la Policía Preventiva Municipal y Agencia de Investigación Criminal se movilizaron hacia la calle Bertha B. de Peña.

Al arribar se entrevistaron con Jaqueline “N”, quien presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Al ser cuestionada dijo que fue a visitar a su suegra, pero su esposo se encontraba en estado de ebriedad, por lo que le pidió que mejor se retiraran a su domicilio.

El sujeto se puso agresivo al grado de agredirla a golpes y patadas en plena calle, una vecina ayudó a la mujer refugiándola, en su casa para después llamar al sistema de emergencias 911 y pedir la presencia de la policía.

El responsable estaba demasiado agresivo al grado de estar pateando la puerta de la vivienda e intentando entrar por la fuerza.

Desafortunadamente no fue posible lograr la detención del presunto responsable, ya que se retiró corriendo del lugar.

Los elementos policiacos recabaron los datos de la afectada.