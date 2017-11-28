En el abandono total

Piedras Negras, Coah.- El Bosque Urbano de Piedras Negras, en los últimos meses ha sido objeto de vandalismo y de robos en sus instalaciones, así lo aseguró el regidor, Armando Peña Valdés, encargado de la Comisión de Ecología del Cabildo.

Señaló que es un elefante blanco, dijo que es un área muy grande, que puede ser aprovechada para muchas cosas, pero si las autoridades no muestran interés, qué pueden hacer los ciudadanos.

Dijo que el Bosque Urbano es propiedad del Gobierno del Estado y lamentablemente se ha descuidado, cuenta con unos andadores muy precarios, una plaza a la entrada y algunos árboles sembrados.

Comentó que no cuenta con sistemas de riego, dijo que antes se contaba con un vivero y después le entró plaga, además se robaron unos árboles y se suscitó un robo en las instalaciones y se encuentra en un total abandono.

Agregó que lamentablemente ni se le invierte por parte del Gobierno del Estado, ni se le cede al municipio para su manejo y operación.