Encontronazo deja un muerto

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Eran aproximadamente las 3 de la tarde de este sábado cuando se registró un fuerte accidente vial sobre la carretera 57, en el tramo Piedras Negras – Nava.

Una persona murió al momento del impacto y tres resultaran lesionadas, luego de que chocaran de frente una con otra cuando circulaban sobre la carretera 57 a la altura de una conocida cervecera.

En el accidente participaron una unidad de la marca Dodge Durango 2006 color gris, la cual circulaba de Nava a Piedras Negras, perdiendo el control, el conductor de esta unidad perdió la vida en el lugar, y hasta el momento no ha sido identificado.

1 / 2 Todo indica que la causa del accidente fue por invadir carril contrario. 2 / 2 ❮❯

También se involucró una pick up, de la marca Chevrolet silverado, 2006 color blanca, con placas de Texas, conducida por Roberto, de 31 años de edad, con domicilio en Eagle Pass.

El conductor iba acompañado de Miriam de 27 años de edad, Ariana de 8 años y Jaqueline de 5 años, todas resultaron lesionadas, siendo trasladadas al Hospital Salvador Chavarría.

El conductor del vehículo Dodge Durango, es quien aparece como probable responsable, ya que aparentemente perdió el control del vehículo subiéndose al camellón central e invadir carril contrario, impactándose con la pick up Chevrolet Silverado

Autoridades acudieron hasta el lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el levantamiento del cuerpo, mientras que la ambulancia trasladó a los lesionados al hospital Salvador Chavarría.