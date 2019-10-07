Estrena edificio la Oficina de Correos

Ya comenzó a operar la oficina de Correo de México en Piedras Negras en el antiguo edificio ubicado en la calle Fuentes.

Sergio Rodríguez, encargado de la Administración, invitó a los ciudadanos a que acudan a las nuevas oficinas a realizar cualquier trámite.

Este fin de semana personal de Correos y trabajadores externos, participaron en la reinstalación del equipo y enseres.

La oficina se mudó a un local en la calle Periodistas; luego a otro local en la Plaza de las Culturas.

“Nos dieron instrucciones para rehabilitar las oficinas donde mismo, en el edificio contiguo a Telégrafos y a la Aduana Local”, señaló.

Agregó, que los trámites son los mismos de siempre, así como los horarios de 8:00 a 16:30 de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Con respecto a los servicios, explicó, que el ordinario vale 7 pesos y el internacional 11.50 pesos.

Cabe destacar que su salida de ese lugar fue por las malas condiciones de la oficina.

El encargado de Oficina dio a conocer que serán los mismos horarios de servicio.