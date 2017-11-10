Gas natural solo por comodidad

Pese a que el gas licuado (LP) es mucho más barato que el gas natural, en Piedras Negras solo un 15% de ciudadanos han cambiado de lo barato a la comodidad del hidrocarburo.

Aniceto Hernández Galloso, concesionario de varias gaseras, dijo también que no se descarta otro aumento al kilogramo del gas para este mismo año.

“Yo creo que todo mundo ve muchas veces la comodidad que es tener gas natural, pero por otra parte la ventaja que te ofrece el gas licuado, es que el usuario puede ver la medición de sus consumos, además que el precio es más barato”, indicó el concesionario.

Actualmente el kilo de gas LP está a 10.27 pesos, cuando la semana pasada estuvo a 9.97 pesos.

Al respecto, Hernández Galloso explicó que ha sido un 2017 de variaciones en los precios, sin embargo dijo que ellos se basan en lo que PEMEX dicta para subir o bajar el costo por kilogramo.

Por otro lado confirmó que el abasto de gas para la ciudad está confirmado, toda vez que no ha sido un invierno muy frío hasta el momento, ya que se cuenta con suficiente reserva.

Finalmente sostuvo que se siguen los protocolos de seguridad para la recarga de cilindros y automóviles, sin que al momento se haya presentado algún incidente.