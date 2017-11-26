Gobierno libera más de 6 mil escrituras

Dos mil millones de pesos condonó el Gobierno del Estado a 183 mil 063 personas y sus familias en seis años, en la escrituración de sus propiedades ante el Registro Público de la Propiedad y Catastro, dijo Miguel Ángel Leal Reyes.

El titular de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica (CERTTURC), afirmó que la meta fue de 40 mil escrituras al inicio de la administración estatal, luego se fijó en 140 mil al ver las necesidades de la población.

“Y finalmente se concluyó con más de 40 mil trámites más”.

Dijo que fueron más de 16 mil pesos en promedio por cada escritura.

En Piedras Negras señaló que se escrituraron 6 mil 738 documentos y se condonaron 110 millones de pesos.

Leal Reyes participó en la entrega de 300 escrituras hace unos días en esta frontera, donde anunció que faltan 80 documentos más a entregarse en diciembre.

“Contar con sus títulos de propiedad da certeza jurídica a muchas familias, y ese fue el propósito de estos trabajos”.