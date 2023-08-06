Hallan a mujer tirada en la calle

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una mujer fue encontrada inconsciente en plena zona Centro de la ciudad en las primeras horas del sábado, debido a su estado fue internada en el Hospital Chavarría.



Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades debido a que el cuerpo de una mujer se encontraba tirada en plena calle, hasta el sitio acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes al valorarla se percataron que se encontraba en estado de ebriedad.

Personal del hospital Chavarría han solicitado a la ciudadanía el apoyo para poder identificar a la mujer y poder contactarse con los familiares para informarles sobre su estado de salud, el cual es reportado como reservado.

La mujer de entre 25 y 35 años, no contaba con alguna identificación entre sus pertenecías, vestía pantalón azul de mezclilla y blusa blanca, y tiene un tatuaje en el brazo derecho que dice "Roberto y Bertha".