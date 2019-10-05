Hay varios proyectos para Piedras Negras

El alcalde Claudio Bres informó que se presentaron tres importantes proyectos en el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, como son la Construcción de Infraestructura vial y peatonal en el arroyo el Soldado, el proyecto integral de sectorización de la red de agua potable y la construcción de paraderos peatonales en la carretera de Piedras Negras- Nava.

“Hoy se pone en marcha el comité del Fondo Metropolitano, integrado por personas del gobierno del estado y de los municipios de Nava y Piedras Negras”, expresó.

En este sentido, dijo que se realizó la validación de cuatro proyectos integrales, como son, la Construcción de infraestructura vial y peatonal en los cruces del arroyo “El Soldado”, lo cual permitirá incrementar la capacidad hidráulica de Piedras Negras; la construcción del cárcamo principal, pozos de visita, emisor de alejamiento de aguas residuales de Nava y Piedras Negras hacia la planta de Piedras Negras.

Así como, el proyecto integral de sectorización de la red de agua potable de la ciudad de Piedras Negras y la construcción de paraderos y puentes peatonales en la carretera Piedras Negras-Nava.

Indicó que estos se presentan en orden de importancia, debido a que, para acceder a estos fondos es necesario presentar proyectos que cumplan con ciertos criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales, consisten en el tipo de proyecto de infraestructura pública, planeación metropolitana, programación de las obras, gobernanza metropolitana, impacto ambiental, entre otras, que otorgan un puntaje, que al ser sumado da como resultado 1000 puntos.

Agregó que el día de ayer se presentó uno, donde los primeros 50 millones son para el arroyo “El Soldado” y que hizo un estudio por parte de una entidad de gobierno federal que es la CFE.

Enfatizó en que es necesario buscar una conurbación legal entre Nava y Piedras Negras, esto, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios para las colonias que están aledañas a los límites de Piedras Negras.

“No se trata de decir que no soy de aquí ni de allá, sino que, eres de aquí o de allá, porque somos los mismos, pero necesitamos, en ley, ante Congreso y ante el periódico oficial, para adherirnos en los planes regulatorios para que podamos generar los proyectos que verdaderamente necesita esta zona”, finalizó.