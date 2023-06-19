Identifican cuerpo localizado en la Villa

Fue identificado el cuerpo de la persona que fue encontrado sin vida al interior de una acequia en la colonia Villa de Fuente, el pasado fin de semana.

Debido a un tatuaje que contaba en el hombro se logró identificar a la persona quien en vida respondía al nombre de Juan Fidencio Chávez Araiza.

Los resultados de la necropsia de ley arrojaron que la causa de la muerte de esta persona fue por asfixia por sumersión, con lo que se descarta que se haya tratado de un hecho violento.

El cuerpo serio entregado a los familiares en las próximos días, con lo que se concluiría la carpeta de investigación al no haber un delito que perseguir.