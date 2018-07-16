“La feria no será una cantina”: Héctor Rodríguez

“La Feria no estaba condicionada a nada y se realizará en tiempo y forma como se planeó del 28 de septiembre al 7 de octubre”, afirmó Héctor Rodríguez, quien encabeza el patronato organizador.

Además señaló que “la Feria no será una cantina”, asimismo habrá vigilancia para garantizar la seguridad y se incluirá un día para espectáculo dedicado a niños.

Rodríguez rechazó tajante que el evento haya tenido tintes políticos.

“Se sondeó entre candidatos y alcalde, y se tomó la determinación que estaban dadas las condiciones para organizarla nuevamente”.

Indicó que las ganancias serán distribuidas entre 10 organizaciones civiles de esta ciudad, pagando todos los gastos.

Por otra parte confirmó la presentación de los grupos anunciados, a quienes dijo ya se les entregaron los anticipos.

La Feria tendrá como sede los terrenos ubicados alrededor del Auditorio y Central de Bomberos.