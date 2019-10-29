Lo amenazan con pistola de plástico

Elementos de la Agencia de Investigación tomaron conocimiento de unas amenazas en agravio de una persona en la colonia San Joaquín, ni el afectado ni los responsables fueron localizados.

Rogelio Gómez Rodríguez coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado, informó que la mañana del lunes se reportó al sistema de emergencias 911 unas amenazas con arma de fuego.

Indicó que elementos de la corporación estatal se trasladaron a la calle Manuel Garza a la altura del panteón Santo Cristo.

Señaló que según el reporte una persona del sexo masculino había sido objeto de amenazas por parte de dos sujetos cuando se encontraba en su domicilio.

Comentó que en dicho reporte daban a conocer que uno de los responsables portaba arma blanca, mientras que el otro una pistola al parecer de plástico.

Refirió que se realizó una revisión en el lugar, pero no fue posible localizar al afectado para que proporcionará más información de las supuestas amenazas.

Argumentó que los presuntos responsables mencionados en el reporte inicial tampoco fueron localizados, por lo que se desconocen sus generales como características físicas y vestimenta que portaban, tampoco se sabe si tripulaban algún vehículo.

Manifestó que durante varios minutos elementos de la Agencia de Investigación Criminal permanecieron en dicho sector y sus alrededores.

Mencionó que al no detectarse nada procedieron a retirarse, reportando a su base para enterar a los altos mandos de la corporación.