Mantenemos en PN la seguridad: General

Luego de los acontecimientos de seguridad en Culiacán, el comandante de la Guarnición Militar de Piedras Negras, general José Luis Chiña Silva, dijo que en Piedras Negras y en el Estado de Coahuila se mantiene la seguridad, debido al trabajo coordinado que se realiza con otras autoridades.

Resaltó que el propósito de las autoridades es que se siga viviendo ese clima de tranquilidad para Coahuila en especial para Piedras Negras.

Asimismo, recalcó en que se trabaja en mantener la seguridad en Piedras Negras y Coahuila, la cual se logra siempre con el auxilio denuncia ciudadana y la participación.

"Buscamos siempre que la ciudadanía sienta que los cuidamos, que sientan que están viviendo en tranquilidad y que puedan hacer sus cosas diarias, que puedan ir a la escuela, que puedan ir a trabajar, que puedan festejar el día del médico como hoy en una Paz", expresó.

Refirió que la seguridad en la localidad se mantiene debido al trabajo coordinado con las autoridades y la seguridad del personal militar siempre existe en la ciudad.

Chiñas Silva recalcó que la seguridad que se vive en Piedras Negras se debe al éxito y coordinación de las autoridades, de platicar, de salir a patrullar y de atender todas las emergencias que se presenten en beneficio de la sociedad.

Finalmente dijo, que uno de los trabajos que realiza el ejército mexicano es la parte preventiva, por lo que, por las noches, se llevan a cabo rondines en las brechas de la ciudad, para resguardar la entrada de la ciudad, "nuestra obligación y nuestro objetivo final es cuidar a la ciudadanía y así lo haremos día, noche, 7, 24, 365 días del año".