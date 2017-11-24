Mayoría de los adultos mayores en abandono tiene familia

Piedras Negras, Coah.- La mayoría de los adultos mayores que llegan a Casa Bethania, suelen tener familiares, pero al parecer estos se reúsan hacerse cargo de ellos.

Desde el 2011 se creó este albergue, que ayuda a personas de cualquier edad que no tienen familia y presentan una necesidad de cuidado por enfermedad o están convalecientes, pero advierten que no es albergue de indigentes, por lo que se investiga si tienen familia.

Trabajadores sociales voluntarios realizan la investigación de personas para determinar si cumplen con el perfil que acepta el albergue, ya que la persona estará de por vida y procuran sea gratuita, dijo el sacerdote José Guadalupe Valdez, director de la casa.

Notó la frecuencia con que la Cruz Roja o Seguridad Pública, dejaba en la Casa del Migrante a personas enfermas y solas de esta ciudad que no tenían a dónde acudir, pero que una vez se les investiga, resulta que tienen algún pariente que les atienda.

Han atendido a la mayoría personas de la de la tercera edad, que no ven, o tienen alguna dificultad para moverse, ya sea por enfermedad o lo más común por la edad.

“Y es que algunos si tienen familia u otra ayuda, y les recalcamos que no es un asilo o albergue de enfermos, pues nos hemos topado con personas que no quieran atender las familias porque se les dificulta y los mandan, o personas que no quieran trabajar por adicciones” especificó.

Son historias fuertes, de gente que perdió todo apoyo o ayuda; “hubo un adulto ciego que se le complicó una hernia y tras la hospitalización no aguantó la recuperación y se le presentó neumonía y falleció”, mencionó el entrevistado.

Indicó que la casa trata de mejorar la calidad de vida de estas personas, que tengan esperanza, y no caigan en las adicciones por la soledad en que viven. Para obtener recursos se apoyan de rifas y aportaciones de bienhechores.