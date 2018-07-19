Modificarán 10 rutas del transporte público

Modificaciones a las 10 rutas urbanas en Piedras Negras fueron acordadas durante la reunión del Consejo de Transporte municipal, con recortes de kilometrajes en recorridos para que la frecuencia de los camiones sea más constante.

Hubo reticencia de algunos concesionarios como Arturo Ibarra, quien posee el 80 por ciento de las rutas urbanas y camiones.

Sin embargo el Gobierno fijó clara su postura que todo es en beneficio del usuario, así como ahorro para los propios concesionarios, y desaturación de calles transitadas.

El estudio fue resultado de la serie de quejas públicas de ciudadanos en medios de comunicación, por la falta de unidades, su tardanza, recortes en recorridos, carreras, mala conducta de los choferes y camiones sucios y sin ventilación adecuada.

Por ejemplo, la ruta 1 tarda 120 minutos en 44.2 kilómetros de recorrido y con la modificación recorrerá 41.7 kilómetros con intervalo entre unidades de 12 minutos.

La Ruta 2 tendrá reducción de 10 minutos en su trayecto que inicia en Federico Berrueto y termina en Plaza San Joaquín, con recorridos en colonias como Valle Escondido, San Joaquín y Doctores.

La rutas 4 redujo 2 kilómetros su recorrido y tardará 9 minutos entre unidad y unidad, mientras la 5 reducirá 3 kilómetros de recorrido y el tiempo será de 9 minutos entre cada camión.

Donde hubo mucha discrepancia fue en las rutas 3, 6,7, 8 y 9, donde Arturo Ibarra no aceptó en principio los proyectos, ni tampoco los concesionarios las propuestas de Ibarra.