Ola de calor seca los ríos

Piedras Negras, Coah.- La sequía que predomina en la región aunado a la ola de calor que prevalece, tiene casi secos los ríos de la región, por debajo de un 8 por ciento de su capacidad.

Ríos como el San Antonio, Escondido, San Rodrigo o San Diego, tienen niveles críticos de escala debido a la falta de lluvias y temperaturas calcinantes desde el 28 de mayo, informó Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil.

Los afluentes que cruzan por Piedras Negras, como el río Bravo tiene un nivel de 0.90 metros, es decir al 8 por ciento de su capacidad máxima, el río Escondido, escala de 0.14 metros, esto es el 5 por ciento de su capacidad, el río San Rodrigo, está en 0.61, esto es 8 por ciento de su capacidad, de acuerdo a datos recientes de la Comisión Nacional de Aguas.

En Acuña los niveles son también muy bajos, del río Bravo, la escala es de 0.49 metros, pero es menor su capacidad que por Piedras Negras, por ello está el 9 por ciento, que siendo poco; en el caso del Arroyo las Vacas, maneja ahora un nivel de 0.09 metros, está al 2 por ciento, es decir casi seco.

Los afluentes del municipio de Jiménez no son la excepción y en el caso del río San Diego, los vertederos están completamente secos solo en la cabecera del Norte está más repuestos con 1.24 metros, es decir al 36 por ciento de su capacidad.