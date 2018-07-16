Parroquia de Nuestra Señora del Carmen celebra Fiestas patronales

Con una lotería de artículos electrodomésticos realizada el sábado por la tarde, iniciaron las fiestas patronales de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen.

Ayer domingo el párroco de la iglesia, Iván Colunga Lopez durante la misa invitó a los feligreses a participar de las festividades hoy todo el dia.

Muy emotivo resultó la imposición de los escapularios en el que se destacó el padre que "el primero que sea colocado debe ser impuesto por un sacerdote".

Asimismo Colunga López mencionó que "todo aquel que porte un escapulario a la hora de su muerte, la Virgen del Carmen intersede, lo saca del purgatorio y lo lleva directo al cielo".

Desde muy temprana hora se contó en la parroquia con danzantes de diferentes iglesias.