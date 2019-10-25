Persona estaría recuperando su libertad

Jorge Luis “N” de 22 años recuperaría su libertad en un término de 48 horas, el delito de incitación a la violencia no es considerado como grave, el joven fue detenido en la colonia Presidentes después de efectuar un reporte falso al sistema de emergencias 911 sobre la supuesta localización de armas, granadas y equipo táctico.

La Fiscalía General del Estado, informó que la persona detenida se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Su arresto estuvo a cargo de elementos de la Policía Preventiva Municipal la noche del martes después de efectuarse un reporte sobre armas encontradas en un predio.

Elementos policiacos que tomaban conocimiento de dicho reporte, lo detectaron en el lugar y al ser cuestionado se mostró nervioso.

Del C4 Piedras Negras marcaron al número de donde se realizó el reporte y resultó ser su teléfono celular.

El delito de incitación a la violencia no es considerado como grave, por lo que la persona quedará en libertad al concluir el término constitucional de 48 horas.

Sin embargo, se procedió a indagar y resultó que de dicho número se habían efectuado en distintas fechas reportes de hechos falsos al 911.

En este caso ya intervendrá directamente la Policía Cibernética para verificar en cuantas ocasiones se utilizó dicho número para realizar reportes y si fue utilizado por la misma persona.

En caso de comprobarse que se realizaron múltiples llamadas para reportar hechos completamente falsos, se podría abrir un proceso judicial en contra del responsable.