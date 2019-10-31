Piden agilizar reparación de baños en plantel

La fosa séptica está lista, pero los baños sanitarios tardarán un poco más porque hay que derrumbar los que no sirven y construir otros nuevos, afirmó Aarón Rodríguez De Lara, con respecto a la problemática en la primaria “Héctor Mario López”.

Padres de familia volvieron a inconformarse públicamente a la entrada del plantel esta semana, exigiendo resultados.

El subdirector de Servicios Educativos les pidió paciencia y recordó que hay presupuestos de un nuevo proyecto para otros baños que se tiene que validar y autorizar.

“El mes pasado nos dimos cuenta a través de un estudio del Municipio y SIMAS, que los baños no sirven, y que la solución son otros sanitarios”, reiteró.

Sobre la fosa séptica indicó, que ya está casi lista para albergar las aguas residuales que se generen en el plantel.

Rodríguez de Lara reiteró que todo lo que son convenios entre Municipio y Estado llevan un trámite.

“Todo lo que es construcción o modificación de estructura educativa, también lleva un proceso”, concluyó.