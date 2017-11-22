Policías reprobados

En cuatro años, más de 200 aspirantes a pólicías han sido enviados a las pruebas de control y confianza, con una efectividad de aprobación del 36 por ciento, lo que quiere decir que el 67% no lograron pasar las pruebas.

En este lapso, han sido revalidados los exámenes a más de 160 policías preventivos y del grupo de reacción que están activos y certificados, afirmó Hermelo Castillón Martínez, Secretario de Gobierno.

Precisamente este martes partió al C-3 en Ramos Arizpe, un grupo de 26 aspirantes a la academia, que sumados a los 31 que viajaron el pasado lunes, suman 57 en total.

“Este es el último grupo de aspirantes a policías que se envían de Piedras Negras, 26 en total en cuatro años”, sostuvo.

Además anunció que con la revalidación de exámenes a policías operativos, se cumple al 100 por ciento con la certificación exigida.

Ayer los 26 aspirantes fueron despedidos por la alcaldesa electa Sonia Villaral Pérez y el alcalde en funciones Fernando Purón Johnston.

El edil recordó que 102 personas acudieron a preevaluación, aprobando 92 y 10 quedaron pendientes.

De los 92 fueron seleccionados 60 en una segunda evaluación, pero finalmente tres desistieron.

Los resultados de los 57 aspirantes a cadetes serán dados a conocer antes que concluya noviembre.

Los aprobados ingresarán a la Academia de Policía y egresarán para abril o para mayo.