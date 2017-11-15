Programas de PET se refleja en calles más limpias

Piedras Negras, Coah.- Los programas de reciclaje de las botellas de plástico generan más conciencia en reciclaje del PET en la población, que ya se refleja en calles menos contaminadas.

Parte de estos programas es el que maneja la cadena de tiendas de conveniencia OXXO, que al año recolecta unas 13 toneladas de PET en los contenedores instalados afuera de los establecimientos.

José Jara, gerente de plaza Piedras Negras, dijo que esto se tradujo en la entrega de 20 encinos, colocados este año en la calle 16 de septiembre. “Es de lo recolectado de la comunidad, que los deposita en los contenedores”.

Aunque el mayor impacto es en la limpieza de la ciudad, aseveró, “lo que sucede si no se tira, se refleja en época de lluvias, que no se tapan alcantarillas, ya que es una problemática que puede generar incluso inundaciones”.

Este año no hubo problema de inundaciones, señaló, y de alguna manera contribución la comunidad al evitar tirara estos productos que evitara taponamientos en vados o alcantarillas.