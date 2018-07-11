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Coahuila

Prometen concluir remodelación del mercado en noviembre

Por Héctor Guerrero - 11 julio, 2018 - 10:19 p.m.
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      La remodelación del Mercado Zaragoza estará concluida a principios de noviembre, anunció Itandehui Aragón, de Obras Públicas.

      Los trabajos, dijo, registran un avance del 40 por ciento, pero son más rápidos porque lo duro ya concluyó y el resto son obras de embellecimiento principalmente.

      Falta instalar algunas instalaciones eléctricas, colocar las líneas de telefonía, banquetas en los pasillos exteriores, estampados en pisos y pintura en general.

      Además de la terminación de los arcos en la fachada principal y señalamientos para estacionamientos y áreas particulares.

      Recordar que la remodelación del Mercado comenzó en agosto de 2017 con una inversión de 25 millones de pesos, gracias a aportaciones federales, estatales y municipales.

      Es decir, se cumplirá casi un año de trabajos de construcción y por supuesto malestar para los locatarios, que han sobrevivido con muy pocas entradas.

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