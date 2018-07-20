Pronto pernoctarán más turistas en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.- Con la instalación de cinco asistentes turísticos en los dos cruces internacionales de Piedras Negras, quienes informan y hacen recomendaciones, los visitantes no solo vienen a las consultas médicas, también se animan a recorrer otros puntos de esta frontera y pronto se espera que incluso se alojen en Piedras Negras.

Ramón Rosales, tesorero de la Oficina de Convenciones y Visitantes en Piedras Negras señaló lo bien que están resultando los asistentes turísticos que son los que están midiendo como se mueve y desarrolla el turismo en esta frontera.

Indico que si los visitantes ya acuden a diversos lugares, en un futuro tendrán más confianza para que se quede a dormir en Piedras Negras y se eleve la ocupación hotelera, por ende, aumente la derrama económica.

En esta semana el Gobierno de EUA emitió alertas de lugares a evitar en México, y entre las recomendaciones que emite a sus ciudadanos, indican que los viajes con destino a Piedras Negras y Ciudad Acuña lo hagan desde Estados Unidos, pero no se prohíbe visitarlos.

De acuerdo al entrevistado, esto genera más confianza a los ciudadanos estadounidenses hacia las fronteras, sobre todo ahora que se está recuperando el turismo médico.

“La seguridad que brinda nuestro estado, no solo nuestra ciudad es importante”, indicó, los visitantes estadounidenses han regresado a esta frontera por que se percibe más seguro, y esto se puede notar en el aumento y flujo constantes de cruces internacionales.