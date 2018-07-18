Proponen una estrategia de movilidad

La licitación del Plan Director de Desarrollo Urbano de Piedras Negras y un estudio de movilidad en todas las vialidades de la ciudad en este 2018, son proyectos que podrían trascender a la próxima Administración.

Ambos proyectos concluyen entre noviembre y diciembre, con un Plan y Estudio integral que incluye mapas, problemática y soluciones.

Los avances del tema fueron presentados por la arquitecta Alicia Castañeda ante el Consejo del IMPLAN este miércoles.

“Es un proyecto para la ciudad y todos los ciudadanos, elaborado por profesionales, que cuando ya esté concluido el estudio de movilidad, será dado a conocer a la ciudadanía, a diferentes gremios como Canaco, Canacintra, Colegios de Ingenieros y Arquitectos”, sostuvo.

Dijo también que primero hay que concluir el Plan y el Estudio, y luego ver qué se puede aplicar este año.

“Y luego en su tiempo lo veremos”, concluyó.

El Estudio ha detectado al momento falta de sincronización en semáforos, más paradas y rutas en el transporte urbano.