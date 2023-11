Reportes de Abusos por los "Devils of the nigth" en el Puente Dos de Piedras Negras"

MONCLOVA; COAH.-“Devils of the nigth” (Diablos de la noche) es como llama la policía Estadounidense a Agentes Aduanales en México. Lo anterior lo dio a conocer el Titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes en Monclova Enrique Ayala, luego de que el fin de semana fuera tratado de forma abusiva por un agente en el Puente número dos de Piedras Negras, Coahuila.

Informó que se tienen muchos reportes por cobros excesivos y el pasado domingo de forma personal pudo constatar lo que mucha gente está reportando.

“Me paso a mí y me querían cobrar 1500 pesos por traer una lavadora y una maquina podadora usadas, y no te respetan la franquicia, luego de estar dialogando con el agente de nombre Carlos Tejeda y este tras supervisar todo mi vehículo, me dijo; Tu no pasas” mencionó.

Destacó que tras regresarse, la propia policía Estadounidense le solicito información del porque se regresaba y luego de contar la historia, nombraron a los aduanales como “Devils of the nigth” asegurando que muchos mexicanos se regresaban por el abuso excesivo en los cobros, así que le recomendaron irse por el municipio de Acuña.

“En Acuña todo normal y me atendieron muy bien, me cobraron 600 pesos y pasamos sin ningún contratiempo, y no es la cantidad, es el abuso, yo tengo derecho a pasar 600 dólares con mi franquicia, y no te quieren reconocer nada”.

“El puente es diferente administración al del 1, uno es federal y el otro estatal, él que me toco es estatal y es una verdadera lástima que estemos haciendo promoción en Estado Unidos y que traigas al paisano y lo traten de esta manera” mencionó.